Testphase beendet: Sachsen-Anhalts Polizei setzt voll auf Drohnen

Sachsen-Anhalts Ermittler wollen die fliegenden Augen jetzt flächendeckend einsetzen. Die Roboter sollen an Tatorten, bei Unfallaufnahmen und für Personensuchen starten - das Innenministerium hat bereits eine ganze Flotte aufgebaut.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landespolizei setzt in der Ermittlungsarbeit ab sofort voll auf unbemannte Flugdrohnen. Die seit 2018 laufende Testphase mit ferngesteuerten, kamerabestückten Flugeinheiten sei erfolgreich beendet, erklärte das Innenministerium in Magdeburg auf MZ-Anfrage. Für Vermisstensuchen, Unfallaufnahmen und Tatortarbeit sollen die Flugeinheiten nun „dauerhaft“ eingesetzt werden, so das Ministerium. Dafür stünden 26 Drohnen und 70 weitergebildete Piloten bereit. „Dies ermöglicht einen flächendeckenden Einsatz im ganzen Land.“