Tarifverhandlungen: Beschäftigte in Sachsen-Anhalt protestieren für mehr Gehalt

Rund 50 Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes protestierten im Vorfeld der Tarifverhandlungen in Magdeburg vor der Staatskanzlei für mehr Gehalt und gegen Änderungen bei ihrer Eingruppierung.

Magdeburg - „Wenn der Schneepflug steht, steht auch die Bevölkerung“, sagt Jens Thiele. Der Straßenwärter aus Halle erinnert an den letzten, strengen Winter, um zu zeigen, wie wichtig seine Arbeit für die Gesellschaft ist. Nur spiegele sich das noch nicht in Einkommen und Anerkennung wider. Deshalb ist Thiele mit seinen Kollegen zum Protest vor die Staatskanzlei in Magdeburg gekommen.