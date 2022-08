Tagebuch einer Betroffenen: Als die Mulde mein Elternhaus schluckte

Das Wasser der Mulde ließ im Elternhaus nicht an seinem Platz.

Raguhn/MZ - Wie halten Sie es mit den schlimmen Erfahrungen in Ihrem Leben? Sprechen oder schweigen Sie? Schauen Sie Fotos durch? Als 2002 mein Elternhaus im Muldewasser versank, schrieb ich Tagebuch und hielt mich fest an meinen Worten für Verlust und Verzweiflung, Hilfe und Hoffnung. 20 Jahre später ist die „Jahrhundertflut“ zum Anfang einer Reihe von Katastrophen geworden, und ich laufe noch immer in unzähligen Nächten vor den Fluten davon.