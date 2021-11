Syntainics MBC verliert bei Alba Berlin klar mit 72:92

Berlin - Die Basketballer von Syntainics MBC sind von der Erfolgsspur abgekommen. Die Weißenfelser haben am Sonntag ihr Gastspiel bei Alba Berlin klar mit 72:92 (39:49) verloren und die dritte Niederlage in Serie kassiert. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Luke Sikma, Marcus Eriksson (je 19) und Yovel Zoosman (15). Für die Mitteldeutschen erzielten Jakub Garbacz (16), Nikola Rebic (15) und Chris Coffey (12).

Die Weißenfelser begannen schwungvoll und führten nach sechs Minuten mit 16:13. Die Berliner drehten den Spieß mit einem 11:0-Lauf auf 24:16 (9.) noch im ersten Viertel um. Bis zum 32:29 (14.) konnten die Gäste noch auf Schlagdistanz bleiben, doch danach setzten sich die Hausherren über 39:29 (16.) auf 70:52 (30.) ab und gerieten in keiner Phase der einseitigen Partie ernsthaft in Gefahr. Für Alba war es der vierte Ligasieg, für den MBC die vierte Saisonpleite.