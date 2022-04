Synagogen-Anschlag: Nachahmer des Attentäters von Halle verurteilt

Magdeburg - Ein Nachahmer des Synagogen-Attentäters von Halle, Stephan B., ist in England zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der Strafgerichtshof im Londoner Stadtbezirk Kingston sah es als erwiesen an, dass der 34-jährige Neonazi Dean M. Terrortaten vorbereitete und dafür Schusswaffen per 3D-Drucker herstellen wollte. Zudem habe der frühere Fahrer des britischen Militärs das Terror-Manifest des Halle-Attentäters verbreitet, berichteten die BBC und weitere britische Medien.