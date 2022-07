So können Sie den Supermond heute über Sachsen-Anhalt beobachten

Ein riesiger Vollmond zeigt sich heute über Sachsen-Anhalt. Was es mit dem Supermond auf sich hat, wie Sie ihn beobachten können und wie das perfekte Foto gelingt, erfahren Sie hier.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/thj – Ein besonderes Naturereignis könnte am Mittwoch die Nacht zum Tag werden lassen: Astronomen erwarten einen sogenannten Supermond, bei dem der Erdtrabant deutlich größer als sonst erscheint. Wir erklären, was hinter dem Phänomen steckt und beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist ein Supermond und was ist so besonders daran?

Der Begriff „Supermond“ wurde 1979 von US-amerikanischen Astrologen Richard Nolte geprägt. Obwohl die Definition etwas unscharf ist, spricht man gewöhnlich dann von einem Supermond, wenn sich der Vollmond im oder nahe dem erdnächsten Punkt seiner Erdumlaufbahn, dem sogenannten Perigäum, befindet.

Heutzutage gilt der Begriff jedoch eher als populärwissenschaftlicher Ausdruck und wird hauptsächlich umgangssprachlich verwendet.

Supermond im Juli 2022 in Sachsen-Anhalt beobachten

Der Supermond im Juli 2022 erreicht seinen erdnächsten Punkt am Mittwoch, 13. Juli 2022, um 11.05 Uhr. Die Distanz zum Erdtrabanten beträgt zu dieser Zeit rund 357.264 Kilometer. Allerdings wird der Vollmond erst am Abend über Sachsen-Anhalt zu sehen sein.

Wenn er seine Vollmondphase gegen 20.38 Uhr erreicht, entfernt er sich bereits wieder leicht von der Erde und ist im Vergleich zum Perigäum am Vormittag bereits etwa 150 Kilometer weiter weg.

Der Mond geht im Sommer am Abend im Südosten auf und am Morgen im Südwesten unter. Je nach Region wird sich der Supermond am Mittwoch ab etwa 22 Uhr am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt zeigen. Gegen 4 Uhr verschwindet der Mond schließlich wieder Besonders groß wirkt der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang.

Aktuelle Wettervorhersage: Ist der Supermond im Juli 2022 in Sachsen-Anhalt zu sehen?

Ob der Supermond im Juli 2022 auch in Sachsen-Anhalt zu sehen sein wird, steht zumindest aktuell noch buchstäblich in den Sternen: Laut der aktuellen Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt die Nacht zunächst wolkig, später wird der Himmel sogar stark bewölkt. Vereinzelt kann es zudem zu Schauern kommen.

Heumond, Bockmond, Donnermond und Co.: Was bedeuten die Vollmond-Namen im Juli?

Je nach Monat hat der Vollmond im Volksmund verschiedene Namen. Der Vollmond im Juli wird in Deutschland meist als „Heumond“ bezeichnet, da im Sommer meist die Heuernte stattfindet. Im US-amerikanischen Raum wird er hingegen als „Buck Moon“, also „Bockmond“ bezeichnet, da männlichen Rehen in den Wäldern Nordamerikas im Hochsommer ein neues Geweih wächst.

Zudem wird der Vollmond im Juli auch „Donnermond“ genannt, weil er häufig von schweren Gewittern begleitet wird. Weitere gängige Bezeichnungen sind „Sonnenmond“, „Würzmond“ und „Bärenmond“.

Tipps vom Profi: Vollmond und Sterne am Nachthimmel fotografieren

Wer den Supermond im Juli 2022 auf einem Foto festhalten möchte, muss einiges beachten. Denn Nachtaufnahmen und Fotos mit Langzeitbelichtung sind nicht nur für Hobbyfotografen eine Herausforderung. Wir haben zehn praktische Tipps zusammengestellt.

Weiteres Astro-Highlight im Juli 2022: Perseiden und Sternschnuppen in Sachsen-Anhalt beobachten

Neben dem Supermond erwartet Sternenfreunde demnächst noch ein weiteres Highlight: Vom 17. Juli bis 24. August werden die Perseiden am Nachthimmel zu sehen sein. Die Chancen stehen also gut, die eine oder andere Sternschnuppe zu entdecken. Wann und wo man die Perseiden am besten beobachten kann, erfahren Sie hier.

Wann ist der nächste Supermond in Sachsen-Anhalt zu sehen?

Wer den Supermond im Juli 2022 verpasst, muss sich mehr als ein Jahr gedulden: Erst am 1. August 2023 soll der Mond der Erde wieder so nahe kommen, wie am Mittwoch.