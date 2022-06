Suchtkranke Täter: Sachsen-Anhalts Maßregelvollzug ist überlastet

Ihr Sozialministerium sucht Lösungen für den überlasteten Maßregelvollzug in Sachsen-Anhalt: Petra Grimm-Benne (SPD)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Maßregelvollzug für sucht- und psychisch kranke Straftäter leidet an dramatischer Überbelegung. Das geht aus einer vertraulichen Bestandsaufnahme des Landessozialministeriums hervor, die der MZ vorliegt. Demnach waren Ende September 502 Patienten in den speziell gesicherten Standorten in Bernburg (Salzlandkreis) und Uchtspringe (Stendal) untergebracht - allerdings sind diese nur für 443 Patienten ausgelegt.