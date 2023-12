Orkanböen und steigende Pegel: So entwickelt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt – und das sind die Folgen

Halle/MZ - Kurz vor Weihnachten sorgen Unwetter für Unfälle, Schäden und Beeinträchtigungen im Verkehr in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben das Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen Einwohner im Flachland am 22. Dezember sowie in der folgenden Nacht mit orkanartigen Winden von bis zu 70 Kilometern pro Stunde rechnen, über den Brocken fegen Winde mit Tempo 130. Es bleibe auch die nächsten Tage stürmisch, sagte DWD-Meteorologe Florian Engelmann der MZ. Zudem sorgen starke Niederschläge in den vergangenen Woche sowie eine anrückende Regenfront teilweise für Hochwasser an Flüssen im Land. „Es ist richtig was los“, so Engelmann.

Für das gesamte Bundesland gilt am Freitag eine Unwetterwarnung, in Teilen des Harzes sogar vor schweren Unwettern. Zudem warnt der Landesbetrieb vor Hochwasser an Nebenflüssen der Elbe im Norden Sachsen-Anhalts – etwa an der Schwarze und Weißen Elster und der Ehle. Angesichts einer erwarteten Regenfront ist auch in weiteren Landesteilen in den kommenden Tagen mit Hochwasser zu rechnen.

Wetterexperte warnt vor umstürzenden Bäumen in Sachsen-Anhalt

Laut DWD-Wetterexperte Engelmann ist auch für Autofahrer und Fußgänger aufgrund des starken Windes Vorsicht geboten. „Die Böden sind nass. Gerade flachwurzelige Bäume können dann umfallen“, so Engelmann. In Bernburg (Salzlandkreis) stürzte etwa ein Baum auf ein Auto, auch der Saalepegel stieg in der Stadt ungewöhnlich hoch an.

Bahnreisende in Mitteldeutschland müssen sich zudem auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Umgestürzte Bäume hätten in der vergangenen Nacht einige Oberleitungen zerstört und Strecken blockiert, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mit. „Die DB ist mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Strecken schnellstmöglich wieder freizubekommen“, teilte das Unternehmen weiter mit.

Bahnverkehr in Mitteldeutschland von Unwetter betroffen

In Sachsen-Anhalt sorge die Wetterlage am Freitagmittag für Störung zwischen Burg (Magdeburg) und Güsen, wie die DB auf MZ-Anfrage mitteilte. „Ein Baum hat eine Oberleitung beschädigt. Unsere Mitarbeitenden arbeiten mit Hochdruck an der Entstörung, sodass heute Nachmittag die Züge wieder rollen können“, sagte eine DB-Sprecherin der MZ.

Auch im Fernverkehr sind indes zahlreiche Strecken betroffen. So werden etwa die ICE-Verbindungen Berlin/Leipzig/Erfurt - Frankfurt zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet und verspäten sich um etwa eine Stunde. Auch mit Ausfällen müssen Reisende rechnen.