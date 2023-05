Halle/Magdeburg/MZ - Am Ende beruft sich Prof. Dr. Jürgen Plöhn dann noch auf den Namensgeber der Universität Halle, den großen Martin Luther. Wie einst dieser könne auch er nicht anders, als zu seinen Überzeugungen zu stehen, spricht der 65-Jährige, im eleganten blauen Anzug gekleidet, an diesem Donnerstagmorgen mit fester Stimme ins Mikrofon.

Wie diese Überzeugungen aussehen, hatte er zuvor wortreich den Frauen und Männer im Petitionsausschuss des Landtags dargelegt: Gendersprache, vor allem mit dem vielzitierten Sternchen wie etwa in „Student*innen“, habe in der Wissenschaft nichts zu suchen. „Sie ist ideologisch aufgeladen.“ Daher möchte er sie in seinen Lehrveranstaltungen an der größten Hochschule Sachsen-Anhalts von Studenten weder hören noch lesen.

An der Uni Halle gibt es keine Pflicht zum Gendern - aber auch kein Verbot

Das alles sehen Entscheidungsträger an der Martin-Luther-Universität (MLU) ganz offensichtlich anders. Sie argumentieren damit, dass man keinen Studenten wegen der Nutzung von gendersensibler Sprache bestrafen könne. Vielmehr tritt die altehrwürdige Einrichtung in ihrem Leitbild sogar dafür ein, dass deren Verwendung selbstverständlich wird. Wobei das nicht heißt, dass sie genutzt werden muss – aber wer es möchte, soll es tun können, ohne Konsequenzen zu fürchten.

Weil sich beide Parteien nach einem langen Schriftverkehr und einem Vermittlungsgespräch mit dem Rektorat nicht einigen konnte und sich Plöhn gemobbt, kaltgestellt und gar bespitzelt sieht, hat er sich mit einer Petition an das Parlament gewandt, so wie es jeder Bürger tun kann. „Ich bin kein Streithammel, ich möchte nicht vor Gericht gehen“, sagt der gebürtige Hamburger, der in Neuss wohnt. Vielmehr erhoffe er sich eine Einigung „im Sinne der im Land geltenden Regelungen“.

Verfahrene Situation für alle Beteiligten

Die Situation ist allerdings einigermaßen verfahren, wie die Vorgeschichte zeigt. Plöhn, der als außerplanmäßiger Professor – also ohne direktes Dienstverhältnis mit der Uni – über eine Lehrbefugnis verfügt, hatte über Jahre im Bereich Politikwissenschaft eine Veranstaltung zum Thema Wirtschaftspolitik in Deutschland in Halle angeboten.

Ich bin kein Streithammel, ich möchte nicht vor Gericht gehen. Prof. Dr. Jürgen Plöhn, Politologe

Seit einiger Zeit sei ihm allerdings zunehmend eine Veränderung in der Sprache der Teilnehmer hin zum Gendern aufgefallen, führt er vor dem Petitionsgremium aus, dem Mitglieder aller Fraktionen angehören. Für Plöhn ist diese Sprachänderung keine Option – vor allem durch die „rülpserartige Unterbrechung“ oder das „männerdiskriminierende Zeichen“ wie er das Gendersternchen schon genannt hat. Jedenfalls nicht an einer Hochschule. „Das ist nicht meine Auffassung von Wissenschaftlichkeit.“ Im Intranet der Uni hatte er daher in einer Ankündigung für das Wintersemester 2021/22 darauf hingewiesen, was genau er erwarte: „korrekte, stimmige Sätze“. Texte in Gendersprache hingegen entsprächen nicht den Leistungsanforderungen und seien nicht mit ausreichend zu bewerten, habe Plöhn dabei noch ergänzt, wie Dorothea Frederking (Grüne) im Ausschuss die Aussagen der Universität zusammenfasst.

Seminar ohne anerkannte Studienleistungen

Plöhns Ankündigung setzte eine Kette von Ereignissen in Gang, die bis heute andauert. Er sieht sich dabei ungerecht behandelt und die im Grundgesetz garantierte Freiheit der Lehre verletzt. Zudem verweist er auf ein Schreiben des Dekanats an Studenten, in dem gezielt gefragt wurde, wie genau sich Plöhn in seinem Seminar bezüglich des Themas Gendersprache verhält. Das ist das, was er „Bespitzelung“ nennt. Und da sei er als jemand, der einst im Westen „von der Stasi“ bespitzelt worden sei, doch sehr empfindlich.

Noch schwerer wiege jedoch, dass seine Seminare nicht mehr als Studienleistungen anerkannt werden. So gebe es dafür keine Nachfrage mehr, man habe ihm faktisch die Lehrerlaubnis entzogen. Plöhn dürfe grundsätzlich noch lehren, heißt es in der Entgegnung der MLU. Die Entscheidung, dass seine Veranstaltungen ohne Prüfungsleistung stattfinden, habe er durch seine Ankündigung zur Gendersprache selbst bewirkt. Das sei keine Willkür.

So gegensätzlich wie die Positionen von Uni und Professor sind an diesem Morgen auch jene im Petitionsausschuss. Man bringe Schülern von der ersten Klasse an bei, wie sie korrekt zu schreiben hätten, „und dann gibt es an der MLU für sie die Möglichkeit in einer selbst erfundenen Sprache zu schreiben“, sagt etwa Kerstin Godenrath (CDU). Sprache sei lebendig und verändere sich, erklärt dagegen Elrid Pasbrig (SPD). „Wir sollten dabei alle mehr Toleranz miteinander üben“. Am Ende kann sich der Ausschuss zu keiner Entscheidung durchringen. Die Sitzung wird vertagt, beim nächsten Mal sollen Vertreter der MLU ihre Sicht persönlich darlegen.

Nicht ein einziger Fall bisher

Plöhn ist darüber nicht erfreut. Er müsste dann wieder aus Neuss anreisen, das verursache für ihn Kosten und Mühen, sagt er und packt seine Aktenmappe. Studenten habe er nie benachteiligt, er habe immer vorher klar gemacht, woran man bei ihm sei, betont er dann noch einmal im Gespräch mit der MZ: „Wer sich nicht der Hochsprache bediene, der kann gerne zu einem anderen Seminar gehen.“ Bleibt noch eine Frage: Gab es überhaupt schon einmal einen Fall, in dem er eine Arbeit mit Gendersprache bewerten musste? „Nein“, sagt Plöhn. „Mir wurde noch keine vorgelegt.“