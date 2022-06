Streit um Verfassungsschutz-Gremium: AfD und Grüne drohen mit Klagen

Beide Oppositionsparteien könnten am Dienstag aus dem parlamentarischen Kontrollgremium im Landtag von Sachsen-Anhalt fliegen. Grünen-Fraktionschefin Lüddemann spricht von „Einheitsfront“: Die Koalition beschneide Oppositionsrechte.

Magdeburg/MZ - Vor der Neuwahl des Verfassungsschutz-Kontrollgremiums im Landtag drohen zwei Oppositionsfraktionen mit Klagen. Sowohl die Grünen als auch die AfD behielten sich am Montag juristische Überprüfungen der Wahl vor. Denn: Beide Parteien werden am Dienstag voraussichtlich aus dem parlamentarischen Kontrollgremium fliegen, dass die Geheimdienstarbeit in Sachsen-Anhalt überwacht.