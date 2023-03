Im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt wird dieser Tage gestreikt. Zahlreiche Beschäftigte legten am Donnerstag im Süden des Landes ihre Arbeit nieder. Am Freitag wird dann im Norden Sachsen-Anhalts gestreikt. Am kommenden Montag soll es zu erheblichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommen.

Streik in Sachsen-Anhalt: Beschäftigte von Kitas, Arbeitsamt und Müllabfuhr legen Arbeit nieder - Superstreiktag am Montag

Halle (Saale)/Magdeburg/dpa/DUR - Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben am Donnerstag im Süden Sachsen-Anhalts gestreikt.

Hunderte Beschäftigte - unter anderem von Kindergärten, Horten, vom Arbeitsamt sowie der Müllabfuhr - zogen am Vormittag durch die Innenstadt in Halle, um auf ihre Forderung nach mehr Lohn aufmerksam zu machen, wie ein Verdi-Sprecher am Donnerstag mitteilte. Die Gewerkschaft hatte gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu dem Warnstreik aufgerufen.

Streiks im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt: Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld für Beschäftigte

Während viele Beschäftigte am Donnerstag in Halle, Dessau-Roßlau, im Burgenland- und Saalekreis sowie in den Kreisen Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und Wittenberg ihre Arbeit niederlegten, werden am Freitag in Sachsen-Anhalts Norden Warnstreiks erwartet. "Wir erwarten deutlich mehr als 800 Teilnehmende bei der Kundgebung in Magdeburg", sagte eine Sprecherin von Verdi.

Ebenso wie am Donnerstag im Süden des Landes, seien am Freitag Mitarbeitende im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen.

Keine halben Sachen - wir machen die nächsten Tage deutlich worauf sich @Die_VKA einstellen können, wenn kein faires Angebot auf den Tisch kommt #Warnstreik, denn #zusammengehtmehr pic.twitter.com/22hjDZLH3e — ver.di Öffentlicher Dienst SAT (@verdi_OeD_SAT) March 22, 2023

In einem bundesweiten Tarifstreit hatten Bund und Kommunen ihren 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst fünf Prozent mehr Lohn und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi fordert weiterhin 10,5 Prozent mehr Lohn bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

MVB wird nicht bestreikt - Wir fahren für euch! Die aktuellen Tarifverhandlungen und Streikankündigungen im öffentlichen Dienst haben keine Auswirkungen auf die MVB. Wir befinden uns aktuell nicht in Tarifverhandlungen mit ver.di. Daher sind wir auch nicht von Streiks betroffen. pic.twitter.com/53p9Fr2Te6 — MVB - Magdeburger Verkehrsbetriebe (@mvbnet) March 23, 2023

Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant.

Superstreiktag soll Deutschland am Montag lahmlegen

Deutschland dürfte an diesem Montag in weiten Teilen ins Verkehrschaos stürzen. Mit einem doppelten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Verkehr weitgehend lahmlegen.

Der öffentliche Verkehr in großem Umfang - und mit bestimmten Autobahnen auch Teile des Autoverkehrs. Die EVG bestreikt die Bahn, so dass der Betrieb im Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr stillsteht.

Bestreikt werden in großem Umfang die deutschen Flughäfen - laut Flughafenverband ADV können etwa 380 000 Geschäfts- und Privatreisende nicht abheben. Etwa am größten Airport in Frankfurt kommt der Passagierverkehr zum Erliegen. Stark eingeschränkt werden soll auch die Binnenschifffahrt.

ÖPNV-Streik am Montag in mehreren Bundesländern

Im Nahverkehr soll in sieben Bundesländern so gut wie nichts mehr gehen - in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und in Bayern.

Bereits Anfang März hatte Verdi in diesen Ländern Busse, Bahnen, Straßenbahnen zum Stillstand gebracht.

Was kommt auf Autofahrerinnen und Autofahrer zu?

Geschlossene Tunnel - aber zunächst war noch nicht klar, wo genau. „Wir werden bestimmte Tunnel in den Blick nehmen“, kündigte Verdi-Vize Christine Behle an. Diese würden geschlossen - die Durchfahrt sei faktisch dann unmöglich. Als Beispiel nannte Behle den Elbtunnel in Hamburg.

Wann beginnt der Großstreik genau?

In der Nacht auf Montag um 00.00 Uhr soll es losgehen - 24 Stunden soll der Ausstand andauern. EVG-Chef Martin Burkert empfahl Reisenden ausdrücklich, am Sonntag rechtzeitig am Ziel zu sein. Auf offener Strecke sollen Reisende aber nicht stranden. „Wir werden keinen Fahrgast aus dem Bus werfen“, sagte Behle.

ÖPNV-Streik: Muss ich trotzdem auf Arbeit?

Auch wenn Bahn- und Buspersonal streiken und deshalb der öffentliche Verkehr weitgehend stillsteht, müssen Arbeitnehmer pünktlich beim Job erscheinen. „Das sogenannte Wegerisiko trägt immer der Arbeitnehmer, ob Streik oder nicht“, sagt Rechtsanwältin Nathalie Oberthür.

Denn bei einem Streik handelt es sich nicht um ein unvorhergesehenes Ereignis. In der Regel wird er rechtzeitig, also etwa am Vortag oder sogar noch früher, angekündigt.

Homeoffice als Alternative bei ÖPNV-Streik

Ist Homeoffice sowieso schon Praxis im Arbeitsalltag, hat der Arbeitnehmer gute Chancen, dieses auch für den Streiktag gestattet zu bekommen.

Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht dürfte der Arbeitgeber in diesem Ausnahmefall verpflichtet sein, die Arbeitsleistung zu Hause zu ermöglichen. Rechtsprechung hierzu gibt es allerdings bislang noch nicht.

Haben Schüler bei einem Streik schulfrei?

Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gilt in Deutschland eine Schulpflicht. Ausnahmen, wie etwa bei etwa bei einem ÖPNV-Streik, gibt es nicht. Bei Minderjährigen sind die Eltern dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr Kind am Unterricht teilnehmen kann.