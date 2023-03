Arbeitsniederlegung in Nord und Süd Öffentlicher Dienst in Sachsen-Anhalt streikt - Mehrtägige Proteste im Land

Im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt wird dieser Tage gestreikt. Zahlreiche Beschäftigte legten am Donnerstag im Süden des Landes ihre Arbeit nieder. Am Freitag wird dann im Norden Sachsen-Anhalts gestreikt.