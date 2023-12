Beim Kampf um höhere Löhne zieht es Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt zunehmend auf die Straße. Das liegt vor allem an steigenden Preisen. Gewerkschaften rechnen jedoch auch langfrstig mit mehr Streiks – denn es gibt noch einen weiteren Grund für diese Entwicklung.

Bahn, Kitas, Einzelhandel: Beschäftigte in Sachsen-Anhalt streiken häufiger – woran das liegt

In Sachsen-Anhalt zählte die Gewerkschaft Verdi in diesem Jahr allein im Handel 35.000 sogenannte Personenstreiks.

Halle/MZ - Stehende Züge, verwaiste Kitas, geschlossene Geschäfte: Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt streiken häufiger. Nach Einschätzung von Gewerkschaften sorgen eine relativ hohe Inflation sowie ein wachsendes Selbstbewusstsein der Beschäftigten dafür, dass Konflikte um höhere Löhne zunehmend in Arbeitskämpfe münden. Er rechne daher künftig mit häufigeren Streiks, sagte Martin Mandel, Sprecher des Landesbüros des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der MZ. „Die Streikbereitschaft hat zugenommen“, so der Gewerkschafter.