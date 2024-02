Verdi ruft für Montag zu Warnstreiks im Nahverkehr in Sachsen-Anhalt auf. In welchen Städten und Landkreisen keine Busse und Straßenbahnen fahren.

Mit Video: Wo in Sachsen-Anhalt am Montag Busse und Straßenbahnen stillstehen

Bus und Bahn werden bestreikt: Am Montag kommt es in Teilen Sachsen-Anhalts zu erheblichen Einschränkungen im ÖPNV.

Halle (Saale) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Sachsen-Anhalt aufgerufen. Zuletzt wurde der ÖPNV im Land am 2. Februar 2024 bestreikt.

Verdi will für die Mitarbeiter im Nahverkehr höhere Löhne erreichen. „Unsere Kolleginnen erhalten für ihre Arbeit jeden Monat bis zu 500 Euro weniger als in anderen Bundesländern", teilte Paul Schmidt von Verdi am Freitag mit.

Auch in der zweiten Verhandlungsrunde mit dem kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalts am Donnerstag kam keine Lösung zustande, hieß es. Die Arbeitgeber seien weder bereit, die massiven Einkommensverluste in Folge der Inflation auszugleichen, noch die Lohnlücke zu anderen Bundesländern zu schließen.

„Auf die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten und Lohnunterschiede von bis zu 500 Euro mit einer Nullrunde in 2024 zu reagieren, macht uns schier sprachlos. Damit stellen die Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt die Zeichen auf Sturm“, sagte Schmidt.

Warnstreik in Sachsen-Anhalt: Halle, Magdeburg, Dessau-Roßlau und Burgenlandkreis betroffen

Vom Streik betroffen ist der ÖPNV in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und im Burgenlandkreis. Hier fahren am Montag von 0 Uhr bis 24 Uhr keine Straßenbahnen und Busse.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) teilten mit, dass sie die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste "sehr" bedauern. Außerdem verwiesen die MVB auf die Angebote der im Verkehrsverbund Marego organisierten Verkehrsunternehmen. So sollen Regionalbahnen, S-Bahnen und Regionalbusse im Stadtgebiet Magdeburg trotzdem fahren.

Ein Busfahrer sagte gegenüber der Klimagruppe Fridays for Future Halle: "Viele Kolleg*innen trinken im Dienst zu wenig, um nicht aufs Klo gehen zu müssen, damit wir keine Verspätung haben. Ich streike, weil sich das jetzt ändern muss, weil ich eine gesunde Zukunft in den Jobs des ÖPNV haben will."

Die erste Verhandlungsrunde fand Mitte Januar statt, die nächste ist für den 20. März geplant.