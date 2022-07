Streckensperrungen im Nahverkehr Bahnchaos in Sachsen-Anhalt: So lange bleibt der Harz abgeschnitten

Wegen Arbeiten an den Gleisen ist Thale kurzfristig nicht mehr per Schiene erreichbar. Auch weitere Verbindungen in Richtung Harz fallen aus. Die Bauarbeiten werden sich offenbar länger hinziehen, als vielen lieb sein dürfte.