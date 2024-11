In Sachsen-Anhalt beginnt für die Handwerksbäcker die Stollenzeit. Mit traditionellen Rezepten und neuen Kreationen zeigen sie, was das Bäckerhandwerk zu bieten hat. Bei den öffentlichen Stollenprüfungen im City Carré Magdeburg und in Calvörde können Interessierte selbst probieren.

Stollen-Prüfung in Sachsen-Anhalt

Im November können in Magdeburg und Calvörde Stollen von Bäckern aus Sachsen-Anhalt probiert werden.

Magdeburg/Calvörde. - Für das Bäckerhandwerk in Sachsen-Anhalt ist das bevorstehende Weihnachtsfest traditionell ein besonderer Anlass, sein Können landesweit einem breiten Interessentenkreis zu präsentieren.

Lesen Sie auch: Hohe Butterpreise machen Stollen teuer

In den Auslagen der Innungsbetriebe findet sich eine Vielzahl von Lebkuchen, Vanillekipferln, Zimtsternen, Makronen, Nussecken - und natürlich Stollen in verschiedenen Variationen. In den Bäckereien werden diese oft nach eigenen Familienrezepten angeboten.

Öffentliche Stollenprüfung im City Carré Magdeburg und Calvörde

Die Bäcker des Landesinnungsverbandes stellen sich mit ihren selbstgemachten Produkten dem Urteil der Öffentlichkeit. Die erste zentrale Stollenprüfung findet am Montag, 25. November 2024, ab 13 Uhr im City Carré Magdeburg statt.

Lesen Sie auch: Bäcker können beim Stollen mehr als klassisch

Eine zweite öffentliche Prüfung erfolgt am nächsten Tag, Dienstag, den 26. November 2024, ab 10 Uhr in der Schaubäckerei von Denni Nietzschke in Calvörde (Landkreis Börde). Zu beiden Prüfungen ist auch die Bevölkerung eingeladen.

Lesen Sie auch: Kuchen, Brot und Brötchen: Das sind die besten Bäcker in Sachsen-Anhalts

Fachkundige Bewertung durch das Deutsche Brotinstitut

Elf Betriebe stellen dem Sachverständigen des Deutschen Brotinstituts e.V. in Magdeburg 30 Stollen und vier Weihnachtsgebäcke zur fachlichen Bewertung vor. Dabei werden die Backwaren nach einem festgelegten Schema bewertet.

Mit dabei sind folgende Bäckereien:

Ursprung des Weihnachtsstollens in Sachsen-Anhalt

In Naumburg an der Saale wurde der Stollen 1329 zum ersten Mal als Weihnachtsgabe für den damaligen Bischof urkundlich erwähnt. Daraus ist mittlerweile eine feste Backtradition in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland geworden.