Finanzämter brauchen laut einer Erhebung immer länger, um Steuererklärungen zu bearbeiten. Welches Finanzamt in Sachsen-Anhalt am schnellsten ist - und welches am langsamsten.

Dieses Finanzamt verschickt Steuerbescheide am schnellsten - und dieses am langsamsten

Halle (Saale). - Steuerpflichtige in Sachsen-Anhalt mussten im vergangenen Jahr im Schnitt 54,55 Tage auf ihre Steuererstattung warten. Das geht aus einer Erhebung des Portals Lohnsteuer-kompakt.de hervor.

Der Bundesschnitt lag 2023 bei 56,8 Tagen Bearbeitungszeit. Damit dauerte die Bearbeitung einer Steuererklärung 3,3 Tage länger als im Jahr zuvor. Auch in Sachsen-Anhalt hat sich die Bearbeitungsdauer im Vergleich zu 2022 verlängert: um 0,25 Tage.

Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von mehr als 400.000 anonymisierten Steuererklärungen erhoben, die in den vergangenen zwölf Monaten über das Portal Lohnsteuer-kompakt.de erstellt wurden.

Sachsen-Anhalt bundesweit auf Platz sechs

Das Portal berücksichtigte in seiner Auswertung bundesweit 488 Finanzämter. Insgesamt gibt es dem Portal zufolge in Deutschland mehr als 600 Finanzämter, von denen mehr als 500 Einkommensteuererklärungen bearbeiten.

Bundesweit liegt Sachsen-Anhalt mit seiner durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 54,55 Tagen auf Platz sechs - hinter Thüringen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Rheinland-Pfalz.

In Rheinland-Pfalz, wo die Finanzämter 2023 deutschlandweit am schnellsten waren, mussten Steuerpflichtige im Schnitt 49,97 Tage auf ihre Steuererstattung warten. Am langsamsten waren die Finanzämter in Brandenburg. Diese haben im Schnitt 68,85 Tage gebraucht, um die Steuererklärung zu bearbeiten.

Schnellstes Finanzamt in Sachsen-Anhalt: Salzwedel mit 40 Tagen

In Sachsen-Anhalt gibt es 14 Finanzämter. Am schnellsten war 2023 das Finanzamt Salzwedel. Für die Bearbeitung einer Steuererklärung brauchte die Behörde laut der Erhebung durchschnittlich 39,9 Tage.

Das zweitschnellste Finanzamt in Sachsen-Anhalt war 2023 das Finanzamt Naumburg (41,3 Tage Bearbeitungszeit), das drittschnellste das Finanzamt Dessau-Roßlau (45,5 Tage Bearbeitungszeit). Das langsamste Finanzamt in Sachsen-Anhalt war im vergangenen Jahr das Finanzamt Wittenberg (64 Tage Bearbeitungszeit).

So lange brauchten die Finanzämter in Sachsen-Anhalt 2023 für eine Steuererklärung:

Salzwedel: 40 Tage

Naumburg: 41 Tage

Dessau-Roßlau: 46 Tage

Eisleben: 47 Tage

Merseburg: 49 Tage

Halle: 52 Tage

Quedlinburg: 52 Tage

Haldensleben: 54 Tage

Staßfurt: 54 Tage

Stendal: 55 Tage

Bitterfeld-Wolfen: 57 Tage

Genthin: 62 Tage

Magdeburg: 64 Tage

Wittenberg: 64 Tage

In zehn Bundesländern waren die Finanzämter 2023 langsamer als im Vorjahr

Die Finanzämter in Deutschland sind im Jahr 2023 insgesamt langsamer geworden. So mussten Steuerpflichtige in zehn Bundesländern deutlich länger auf ihren Steuerbescheid warten.

Grund dafür sei die hohe Arbeitsbelastung in den Ämtern wegen der Grundsteuer, teilte das Portal mit. Schnellstes Finanzamt war im Jahr 2023 die Behörde in Herne in Nordrhein-Westfalen mit einer Bearbeitungszeit von 29,8 Tagen. Schlusslicht bildete Hameln-Holzminden in Niedersachsen mit durchschnittlich 114,7 Tagen.