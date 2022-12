Frust bei der Grundsteuererklärung: Wie ein Bernburger verzweifelten Immobilienbesitzern hilft

Bodenrichtwert? Flurstückzähler? Die verpflichtende Grundsteuererklärung bringt viele Eigentümer in Sachsen-Anhalt ans Limit. Vor allem technikunerfahrene Bürger scheitern an den digitalen Formularen. Wie Berater den Eigentümern helfen – und warum die komplexen Anträge selbst manchen Experten zur Weißglut treiben.

Bernburg/MZ - Es ist eine Welt der Ziffern und der sperrigen Begriffe, in die Michael Kutz sich in den vergangenen Monaten vertieft hat. Bodenrichtwert, Steueridentifikationsnummer, Flurstückzähler. Wie bitte? Durch zahllose Papiere hat sich der Bernburger gewälzt, nach Erklärungen im Internet gesucht, Hotlines angerufen. Neben dem IT-Berater müssen hunderttausende Sachsen-Anhalter bis Anfang des kommenden Jahres ihre Grundsteuererklärung einreichen. Wer mit Tastatur oder Touchpad nicht per Du ist, den bringt das allerdings schnell ans Limit. Aus diesem Frust ist ein neuer Markt gewachsen – auch für Michael Kutz.