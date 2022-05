wohnen Steigende Mieten in Sachsen-Anhalt: Wie hoch denn noch?

Mieten in Sachsen-Anhalt ziehen an, bezahlbaren Wohnraum in den Ballungszentren Magdeburg, Halle und Dessau zu finden ist schwer. Nicht genug, steigen auch die Mietkosten auf dem 'platten Land' an, gleichzeitig stehen über 200.000 Wohnungen leer. Schlimmer geht immer. Mit Folgen.