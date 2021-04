Steigende Infektionszahlen: Wie das Land die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen will

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht in der aktuellen Corona-Lage keine Möglichkeit für weitere Regellockerungen. „Die Zahlen sind auch bei uns ansteigend“, sagte der Regierungschef am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in ...

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht in der aktuellen Corona-Lage keine Möglichkeit für weitere Regellockerungen. „Die Zahlen sind auch bei uns ansteigend“, sagte der Regierungschef am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg.

Er wolle vorerst beim Status quo der bestehenden Corona-Regeln bleiben. „Gehen Sie davon aus, dass wir die Lage sehr, sehr ernst nehmen“, betonte Haseloff.

Corona-Beschränkungen in Sachsen-Anhalt: Vorerst keine Lockerungen

Heißt konkret: Die ursprünglich geplante Erlaubnis für professionell organisierte Feiern mit bis zu 1.000 Personen wird nicht im November kommen. Darüber sei sich die Regierung am Dienstag einig gewesen. Immer fraglicher ist auch die einst geplante Öffnung der Diskos im November.

Grimm-Benne befürchtet „Disko-Tourismus“

Doch da Sachsen-Anhalt das einzige Land mit offenen Clubs wäre, fürchtet Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) geballten „Disko-Tourismus“ mit großen Nebenrisiken. Ob die Öffnung tatsächlich den hohen Infektionsraten zum Opfer fällt, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) fordert im Fall der Fälle aber bereits Hilfszahlungen für die Disko-Betreiber. Einige Tanzlokale planen seit Wochen die Wiedereröffnung. „Da muss es Entschädigungszahlungen geben“, so Willingmann.

Kein Bußgeld bei Verstoß gegen Maskenpflicht

Regierungschef Haseloff plant bis dato weiterhin keine Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht - in allen anderen Ländern existieren derlei Strafen, der grüne Regierungspartner in Magdeburg fordert sie ein.

Das ist nicht tabu“, sagt Haseloff zwar. „Aber die Probleme liegen woanders.“ Es gebe Bundesländer mit hohen Strafen, die gleichzeitig viele Ansteckungen verzeichnen.

Weiterhin gehört Sachsen-Anhalt zu den Ländern mit den niedrigsten Infektionsraten. „Alle Fälle sind nachverfolgbar“, versicherte Haseloff am Dienstag. Abschotten könne sich Sachsen-Anhalt aber nicht - durch Pendler, Touristen und andere Bewegungen bleibe das Bundesland nicht von steigenden Infektionszahlen verschont.

Bund und Länder beraten gemeinsames Vorgehen

Am Mittwoch kommen in Berlin die Regierungschefs der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen, um den künftigen Kurs in der Pandemie abzustimmen. Im Vorfeld forderte die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina in Halle bereits „verbindliche, wirksame und einheitliche Regeln“, um die Infektionsraten einzudämmen.

Vorsorgemaßnahmen müssten „konsequenter als bisher“ angewandt werden, um das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten, mahnte die Akademie am Dienstag. In anderen europäischen Staaten wie Frankreich, Spanien, Niederlande und Österreich stiegen die Infektionsraten bereits weit schneller als in der Bundesrepublik, so die Wissenschaftler.

Am wirksamsten sei weiterhin das Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln, das Tragen von Alltagsmasken und regelmäßiges Lüften. (mz)