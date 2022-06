Krieg in der Ukraine: Wegen steigender Energiekosten werden die Hilferufe immer lauter. Die Bundesregierung will jetzt eingreifen, Regierungsmitglieder aus Sachsen-Anhalt bringen neue Lösungen ins Spiel.

Magdeburg/MZ/dpa - Wegen enorm steigender Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine hat die Bundesregierung Entlastungen angekündigt. Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) stellte ein Maßnahmenpaket in Aussicht, das finanzielle Erleichterungen bei Strom, Wärme und Mobilität bringen solle. „Gerade die hohen Heizkosten erdrücken zahlreiche Familien“, sagte Habeck. Sein Ministerium schätzt, dass die Gasrechnung für Durchschnittsfamilien in einem unsanierten Ein-Familien-Haus im laufenden Jahr um 2.000 Euro steigen könne.