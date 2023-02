260 Millionen Euro fließen 2023 in die Erhaltung und den Neubau der Schnellstraßen in Sachsen-Anhalt. Die größten Trassen treffen dabei wieder die größten Vorhaben. Die MZ gibt den Baustellen-Überblick.

Dessau/MZ - Vier Prozent der Autobahnen in Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr Baustelle sein. Das klingt erst einmal nicht viel, geht aber mit Staus und Wartezeiten für Autofahrer einher – zumal bis auf die A71 alle Schnellstrecken im Land betroffen sind. 260 Millionen Euro werden insgesamt verbaut, gut 120 Millionen Euro gehen in den Streckenerhalt. Der Rest ist für die Neubauvorhaben A14 sowie A143 vorgesehen. „Es ist wieder viel, aber es ist das Niveau, was wir auch langfristig haben werden, um die Strecken im Betrieb zu halten“, sagte Steffen Kauert, der für Sachsen-Anhalt zuständige Außenstellenleiter der Autobahn GmbH, am Dienstag bei der Vorstellung der Bauprojekte. Welche Projekte das genau sind, zeigt die MZ im Überblick.