Die Zahl der Staus in Sachsen-Anhalt ist im Vorjahr sprunghaft angestiegen. Es staute sich auf insgesamt 15.517 Kilometern.

7.619 Staus im Jahr: ADAC listet die Verkehrsbrennpunkte in Sachsen-Anhalt auf

Halle/MZ - Die Staus auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt werden immer länger – und die Wartezeiten für die Autofahrer auch: Im vergangenen Jahr stieg die Staulänge sprunghaft auf 15.517 Kilometer an. Das war rund ein Drittel mehr als im Jahr 2022, teilte der ADAC am Dienstag mit.

Insgesamt wurden 7.619 Staus gezählt – 2022 waren es 5.059. Diese sorgten für eine Wartezeit von 7.452 Stunden, nach 5.224 im Vorjahr. Umgerechnet ergab sich 2023 eine Verzögerung von 310,5 Tagen. Das Vor-Corona-Niveau ist aber noch nicht wieder erreicht. Im Jahr 2019 etwa waren es 8.368 Staustunden.

Nach Angaben des ADAC mussten die Verkehrsteilnehmer größtenteils vor der Einfahrt in Baustellenbereiche warten. Diese wurden insbesondere in den Ferien und vor Feiertagen häufig zu Nadelöhren. Das sei „nervig für alle, die im Stau stehen, jedoch absolut notwendig für die Modernisierung der Autobahnen“, teilte der ADAC mit.

A2 ist ein Schwerpunkt bei den Unfällen

Stauspitzenreiter war im Jahr 2023 wieder einmal die A2 mit 2.736 Staus. Es folgt mit deutlichem Abstand die A9. Auf dieser gab es dafür große Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Staus hat sich mit 2.273 fast verdoppelt. Auf Platz drei lag die A14 mit 1.492 Staus.

Ende August 2023 kam es zu einem schweren Unfall auf der A2 bei Burg. Mehrere Lkw fuhren ineinander und fingen teilweise Feuer. Zwei Lkw-Fahrer starben. Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/d

Ein besonderer Schwerpunkt war die A2-Großbaustelle zwischen Theeßen (Jerichower Land) und Magdeburg-Rothensee. Unter den landesweit fünf staureichsten Abschnitten ist dieser Bereich mit den Plätzen eins, drei und fünf gleich dreimal vertreten. Zudem gab es auf der A2 sehr folgenschwere Unfälle wie Ende August 2023, als bei Burg (Jerichower Land) mehrere Lkw ineinander rasten und sich entzündeten. Zwei Lkw-Fahrer starben, die Autobahn war mehrere Tage gesperrt. Im südlichen Sachsen-Anhalt lag ein Stau-Schwerpunkt zwischen Löbejün und Könnern auf der A14.

Noch mehr Koordination nötig

Nach Einschätzung des ADAC ließen sich Staus nicht vermeiden, da die Fahrbahnen saniert und modernisiert werden müssten. „Dabei bedarf das Baustellenmanagement teilweise einer noch besseren Koordination“, mahnte der Automobilclub. „Denn wenn sich in einer Region Baustellen auf den Autobahnen und Bundes- beziehungsweise Landesstraßen überschneiden, entstehen Überlastungen im Verkehrssystem.“