Stammzellenspender für den 15-jährigen Rene aus Meitzendorf gesucht

Wolmirstedt - Rene Splettstößer möchte am 21. Oktober seinen 16. Geburtstag feiern, nach Dänemark in den Urlaub fahren und den Motorradführerschein machen. Diese Wünsche sind in weite Ferne gerückt, seit Blutkrebs diagnostiziert wurde. Findet er bis zum 13. September keinen Spender, droht das Versagen der Organe.

Die vierte Chemotherapie steht unmittelbar bevor. Mutter Alexandra Witzorke sitzt täglich an seinem Bett und sieht seine Hoffnung. Es gebe ihm Mut, dass sich viele Menschen als Stammzellenspender registrieren lassen.

Ende September sollen in Halle Stammzellen übertragen werden, zwei Wochen Vorbereitung braucht es. Doch noch ist kein passender Spender gefunden.

Der Verein „Blaue Nase hilft“ lädt Freitag, 3. September, zur Typisierungsaktion. Mitmachen kann jeder, der zwischen 17 und 45 Jahre alt ist. Speichelproben werden in der Zeit von 13 bis 14.15 Uhr am Bürogebäude der AWG und Stadtwerke und von 15 bis 18 Uhr am E-Center im Lindenpark entnommen. Die Stammzellenspenderdatei der Uniklinik Magdeburg steht außerdem am Sonntag, 5. September, ab 10 Uhr beim Magdeburger Mückenwirt beim „Rudern gegen Krebs“, ab 14 Uhr beim Rolandfest in Burg.

Ganz gleich, wo Menschen sich registrieren lassen, sämtliche Daten werden im Zentralen Knochenmarkspender-Register in Ulm zusammengefasst. Damit stehen jedem Kranken potentielle Spender zur Verfügung. Auch für Rene wird dort tagtäglich erneut nach einem passenden Spender gesucht.