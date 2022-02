Staatssekretärin: Sachsen-Anhalt soll Geflüchteten aus Ukraine helfen

Magdeburg/MZ/dpa - Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck (SPD) hat Vorbereitungen zur Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine gefordert. „Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir Menschen, deren Leben und Freiheit bedroht wird, helfen“, sagte die Staatssekretärin am Donnerstag in Magdeburg. Sachsen-Anhalt stehe „solidarisch“ an der Seite der Ukrainer. „Deshalb bin ich der Bundesinnenministerin dankbar, dass bereits erste Abstimmungen mit den Ländern und der EU stattgefunden haben, um eine humanitäre Aufnahme in Europa und in Deutschland zu ermöglichen“, so Möbbeck.

Sachsen-Anhalt müsse nicht nur Aufnahmekapazitäten bereitstellen, es brauche auch schnelle Hilfe für Familien: Viele in Sachsen-Anhalt lebende Ukrainer wendeten sich bereits jetzt an Möbbeck, „weil sie sich große Sorgen um ihre Familienangehörigen machen“.

Susi Möbbeck, Sozialstaatssekretärin in Sachsen-Anhalt Foto: Sozialministerium Sachsen-Anhalt

Laut Ministerium leben in Sachsen-Anhalt rund 3.160 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft. „Hinzu kommen viele Menschen mit ukrainischen Wurzeln, die inzwischen deutsche Staatsangehörige sind. Ihnen sollten wir schnell ermöglichen, ihre Familienangehörigen nach Deutschland zu holen“, forderte die Sozialdemokratin. „Die Einreise muss schnell, unbürokratisch und ohne finanzielle Hürden möglich werden.“

Dabei soll Sachsen-Anhalt auch aus früheren, problematischen Einreiseverfahren lernen, forderte die Integrationsbeauftragte. Im Falle Syrien mussten in Deutschland lebende Familienmitglieder beispielsweise in einem komplizierten Verfahren für einreisende Verwandte finanziell bürgen. Deshalb müssten jetzt bessere Regelungen gefunden werden, die von den Familien tatsächlich auch gestemmt werden können, so Möbbeck. „Die Belastungen für ukrainische Familien müssen finanziell und zeitlich begrenzt werden“, forderte die Staatssekretärin.

Bundesregierung: Noch keine großen Fluchtbewegungen

Die Bundesregierung sieht nach Russlands Angriff auf die Ukraine noch keine großen Fluchtbewegungen, bietet aber bereits Unterstützung und Hilfe an. „Wir gehen erst von Flucht und Vertreibung innerhalb der Ukraine aus“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Berlin. Aktuell könne es noch keine konkreten Zahlen zu möglichen Fluchtbewegungen in Nachbarländer oder auch nach Deutschland geben.

Ein Vertreter der polnischen Regierung habe ihr am Vormittag mitgeteilt, dass noch keine große Zahl von Flüchtlingen angekommen sei. Bislang habe das Nachbarland auch keine zusätzliche Unterstützungsleistungen aus Deutschland abgerufen. Sie habe medizinische Hilfe und Leistungen des THW angeboten, so die Ministerin.

Ukrainische Staatsbürger mit biometrischen Ausweis können visafrei nach Deutschland einreisen und haben dann ein Aufenthaltsrecht für 90 Tage Über den künftigen Status möglicher ukrainischer Kriegsflüchtlinge in der Europäischen Union werde man sich in der EU abstimmen, sagte Faeser.

Linke fordert Aussetzung bürokratischer Hürden

„In der Praxis scheitert die Einreise aber häufig an der Voraussetzung eines biometrischen Reisepasses“, sagte die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Linke). Diese formale Voraussetzung, die nicht einmal die Hälfte der Ukrainer erfüllten, müsse umgehend ausgesetzt werden.

Am Donnerstag beriet sich Faeser mit den Spitzen der Sicherheitsbehörden und den Innenministern der Länder. „Wir beobachten derzeit auch, dass die russische Propaganda und Desinformation im Zuge des Ukraine-Konfliktes deutlich zunimmt“, sagte die SPD-Politikerin.