Staatsanwaltschaft Halle bekommt Zentralstelle gegen Hasskriminalität im Internet

Sachsen-Anhalts Justiz will gegen Hass im Netz aufrüsten: Bei der Staatsanwaltschaft Halle soll eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität entstehen. Das kündigte Justizministerin Weidinger am Mittwoch an - zusätzliches Personal ist geplant.

Magdeburg/MZ/dpa/js - Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) will noch in diesem Jahr neue Strukturen schaffen, um Hasskriminalität stärker zu verfolgen. Bei der Staatsanwaltschaft Halle solle eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet für das Land Sachsen-Anhalt entstehen, bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums in Magdeburg am Mittwoch.