Spurensuche im Müll: Warum im Harz Abfalldetektive unterwegs sind

Noch immer landen recycelbare Reste häufig in der schwarzen Tonne. Wie der Landkreis Harz das ändern will und worauf Spezialisten im Restmüll immer wieder stoßen.

Wernigerode - ainer Sabrowski versenkt die Hände im Abfallhaufen vor sich. Seine von Handschuhen geschützten Finger graben sich durch Pflanzenreste, vorbei an Einmachgläsern, an Zigarettenstummeln. Schließlich bekommt der 66-Jährige etwas Großes zu fassen. Eine Papiertüte. Darin: fünf Flaschen Alkohol. Kirschlikör, Pfefferminzschnaps, Wodka. Alle halb voll. Warum hat sie jemand in den Restmüll geworfen? Ein Alkoholiker, der abstinent werden will? Oder eine besorgte Partnerin? Sabrowski lässt den Schnaps gluckernd in eine Tonne laufen. Glas und Flüssigkeit gehören schließlich getrennt. Ob er das eklig findet? Daran gewöhne man sich, sagt der Müllspezialist. Vor allem finde er das Stöbern im Abfall spannend. „Man lernt viel über das Sozialverhalten der Menschen.“