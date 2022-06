Sprung ins Wasser: Als der Maximo Lider in Halle baden ging

Bei einem umjubelten Besuch in Halle vor 50 Jahren brach der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro spontan das Protokoll.

Fidel Castro bei seinem Besuch im Bildungszentrum in Halle-Neustadt vor 50 Jahren.

Halle - Die Straßen sind festlich geschmückt, über Kilometer hinweg hängen Wimpelketten und Fähnchen, alles ist gekehrt und frisch gestrichen. Die karbidstaubige Landstraße zwischen Halle-Neustadt und Schkopau, sie hat sich in diesem Juni vor 50 Jahren in eine Paradeallee verwandelt, über die Fidel Castro nun im offenen Wagen gefahren werden kann. An der Seite von SED-Parteichef Erich Honecker nimmt der Führer der kubanischen Revolution winkend die Huldigungen der Menschenmenge entgegen, die sich entlang der Straße eingefunden hat, um den legendären „Maximo Lider“ einmal selbst zu sehen.