Spritpreise über Nacht deutlich gefallen: Wird jetzt das Benzin knapp?

Die von der Bundesregierung beschlossene Entlastung an den Zapfsäulen zeigt bereits am ersten Tag Wirkung. Die Benzin- und Dieselpreise kommen allerdings von einem hohen Niveau. Was gegen einen Engpass spricht.

Halle/MZ - Aral ging in der Nacht voran. Bereits kurz nach Mitternacht fielen bei Deutschlands größter Tankstellenkette die Kraftstoffpreise. Und alle anderen Zapfsäulenbetreiber zogen nach. Kostete am Dienstag in Halle der Liter Super Benzin etwa 1,25 Euro, waren es am Mittwochmorgen fast überall um die 1,90 Euro. Auch beim Diesel purzelten die Preise. Den gab es anstatt für etwas mehr als zwei Euro pro Liter am Mittwochmorgen für ebenfalls rund 1,90 Euro.