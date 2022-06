Während viele Sportvereine nach der Corona-Pause ums Überleben kämpfen müssen, steigt das Interesse an bestimmten Sportarten steil an. Wir zeigen, um welche es sich handelt und warum sie sich vor Sportenthusiasten derzeit kaum retten können.

Halle - Seit der Corona-Pandemie würden die Sportvereine in Sachsen-Anhalt unter großem Druck stehen, heißt es von Seiten eines Sprechers des Landessportbundes. Der Grund: Zu wenig aktive Mitglieder. Die in der Pandemie notwendigen zeitweiligen Schließungen der Sportstätten haben die Vereine offenbar in eine Schieflage gebracht. Die Menschen hätten sich gezwungenermaßen daran gewöhnen müssen, abseits der Sportstätten zu trainieren, bestätigt auch eine Sprecherin vom Verein Congrav New Sports aus Halle. Doch einige Sportarten können sich offenbar vor Interessenten nicht retten. Welche es sind und was sie alle gemeinsam haben, hat Paula Herzog vom Trendsportring Halle verraten.