„Special Triathlon Harz“ Sportereignis für Menschen mit Behinderung: Warum im Harz über Inklusion nicht nur geredet wird

Beim „Special Triathlon Harz“ treten am Sonntag in Thale, Neinstedt und Quedlinburg Menschen mit und ohne geistige Behinderung an, auch in gemischten Teams. Warum das eine Premiere ist und wie die Vorbereitung läuft.