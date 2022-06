SPD wählt Vorsitzende und zieht kritisch Bilanz zur Gas-Abhängigkeit von Russland

Magdeburg - Bei einem Landesparteitag in Leuna (Saalekreis) will die SPD an diesem Freitag und Sonnabend ihre Führung neu wählen und ihre Ziele in der schwarz-rot-gelben Landesregierung abstecken. Für die zwei gleichberechtigten Vorsitzendenposten bewerben sich die Landtagsabgeordneten Juliane Kleemann und Andreas Schmidt, die die Landes-SPD bereits seit zwei Jahren führen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<