SPD-Verkehrspolitiker Kröber: Neun-Euro-Ticket kommt, Energie-Aufschlag fehlt aber noch

Am Mittwoch wird die Bundesregierung den Weg für das günstige Monatsticket freimachen. Das erwartet der Magdeburger SPD-Abgeordnete Martin Kröber - hat aber noch eine Forderung.

Magdeburg - Das zeitlich befristete Nahverkehrsticket zum Monatspreis von nur neun Euro soll bundesweit gelten und an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Das kündigte der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Martin Kröber (SPD) am Dienstag an. Zugleich bedauerte der Verkehrspolitiker, dass die Bundesregierung noch keine Regelung zum Ausgleich von Energie-Mehrkosten gefunden habe.