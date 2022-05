Leuna/MZ - Leicht macht es sich am Freitagabend keiner. Auch nicht Mathias Luther, der jetzt in Leuna ans Parteitagsmikro tritt. Für ihn sei es wirklich der „beschissenste Tag“ in vier Jahren SPD. „Ich konnte bisher immer Ja sagen“, erklärt er seinen Genossen. Ja zum Wahlprogramm, das er aus vollem Herzen vertreten habe. Ja zu den zwei sozialdemokratischen Ministern in Sachsen-Anhalt, „die uns glimpflich durch diese Pandemie gebracht haben“. Aber: „Die zweite wirklich herbe Wahlniederlage in Folge ist für mich kein Regierungsauftrag.“ Deshalb beschwört der Sozialdemokrat aus Magdeburg seine Genossen, Nein zu sagen: Nein zu Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP.