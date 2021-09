SPD-Fraktionschefin Pähle sieht Scholz als Bundeskanzler

Halle - Die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Katja Pähle, sieht den Auftrag zur Bildung der neuen Bundesregierung bei der SPD. „Die Bürgerinnen und Bürger haben mit ihrem Wahlergebnis gezeigt, dass sie Olaf Scholz als Bundeskanzler wollen“, sagte Pähle am Montag im Interview mit MDR Aktuell. Sie gehe daher davon aus, dass er die nächste Koalition anführen werde, „dass er der nächste Bundeskanzler wird“. Sie betonte, die SPD habe mit ihrem Wahlkampf auf die richtigen Inhalte und auf den richtigen Kandidaten gesetzt. „Die Menschen haben Vertrauen in Olaf Scholz, dass er die richtigen Dinge für Sachsen-Anhalt und die Bundesrepublik anpackt“.