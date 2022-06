SPD-Chef Klingbeil in Leuna: „Manche Leute sind vom Völkermord nicht durch gutes Zureden abzuhalten“

Leuna - SPD-Bundeschef Lars Klingbeil will Russlands Krieg gegen die Ukraine mit einer Doppelstrategie entgegentreten. Es sei richtig, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiterhin mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniere, sagte Klingbeil am Sonnabend beim Landesparteitag der sachsen-anhaltischen SPD in Leuna (Saalekreis). Zugleich sei es aber richtig, die Ukraine durch Waffenlieferungen zu unterstützen. „Du wirst manche Leute vom Völkermord nicht durch gutes Zureden abhalten können“, sagte Klingbeil.

