Spaziergängerin findet gestohlenen Zigarettenautomaten im Wald bei Weferlingen

Oebisfelde-Weferlingen (dpa/sa) Bei einem Waldspaziergang hat eine Frau in Hörsingen (Landkreis Börde) einen entwendeten und gewaltsam geöffneten Zigarettenautomaten gefunden.

Das Fundstück habe am Freitagmittag in der Nähe der Kreisstraße in dem Ortsteil von Oebisfelde-Weferlingen gelegen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Automat wurde laut Polizei wahrscheinlich am Fundort aufgebrochen. Darauf deuteten gefundene Teile eines Trennschleifers hin.

Sämtliche Zigaretten und das Bargeld wurden entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise. Der benachrichtigte Besitzer des Zigarettenautomaten habe zunächst keine Angaben zum früheren Standort machen können, hieß es weiter.