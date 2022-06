Spannender Workshop in der Coswiger Stadtbibliothek.

Der Comic-Workshop mit Charlotte Hofmann in der Coswiger Bibliothek begeisterte die Kinder.

Coswig/MZ - Zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde in der Coswiger Stadtbibliothek eingeladen. In zwei Durchgängen nahmen insgesamt 48 Schüler und Schülerinnen der dritten und vierten Klassen der Coswiger Fröbelgrundschule an einem kleinen Comic-Workshop teil.