Sonniger Wochenstart in Sachsen-Anhalt – erste Hitzewelle naht

Leipzig/Halle (Saale) - Die neue Woche in Sachsen-Anhalt startet sonnig und warm. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, erreichen die Höchstwerte am Montag zwischen 24 und 28 Grad. Gegen Abend ziehen in der Altmark Wolkenfelder heran, es bleibe aber trocken. In der Nacht wird der Himmel zunehmend bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 11 Grad.

In den kommenden Tagen naht dann die erste Hitzewelle des Sommers. Nachdem der Dienstag „nur“ bewölkte 26 Grad mit sich bringt, klettern die Temperaturen am Mittwoch über die 30-Grad-Marke. Am Donnerstag sind laut DWD sogar bis zu 35 Grad möglich.

Wetterdienst rechnet mit Tropennacht in Sachsen-Anhalt

Auch am Wochenende bleibt es voraussichtlich heiß bei rund 30 Grad, vereinzelt ist dann aber auch wieder etwas Niederschlag möglich.

Auch in den Nächten wird es zudem immer wärmer. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen noch einmal auf bis zu 9 Grad. In der Nacht zu Freitag ist in Sachsen-Anhalt hingegen regional eine Tropennacht bei 20 Grad möglich, so der Deutsche Wetterdienst. (mz/slo)