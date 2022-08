Wenig Wolken, kein Regen Sommerliches Wetter zum Wochenstart in Sachsen-Anhalt - Über 30 Grad zur Wochenmitte erwartet

Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf einen sonnigen Wochenstart mit warmen Temperaturen freuen. Auch in Sachsen und Thüringen wird es am Montag sommerlich.