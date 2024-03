Der in der sachsen-anhaltischen Stadt lebende Inder ist ein begnadeter Koch, ein findiger Geschäftsmann und Social-Media-Star. Seine Speisen zergehen auf der Zunge, seine Videos gehen viral und Meisterköche schwören auf ihn. Unmöglich, nicht in seine Töpfe zu schauen.

So wurde Bhupinder Singh in Magdeburg zum TikTok-Star

Magdeburg/MZ - Zisch und zack, und durch ist die Möhre. Und das Ganze gleich noch einmal mit der Paprika. Tausende Menschen klicken bei Facebook, Instagram und TikTok auf die Herzen, wenn Bhupinder Singh mit riesigen Messern Gemüse in der Luft zerlegt. Der Inder ist ein Social-Media-Star. Allein auf TikTok wollen aktuell mehr als 86.000 Menschen wissen, was er in seiner Küche in Magdeburg zerkleinert und wie er Fleisch in der Pfanne schwenkt. Seine Likes summieren sich auf gut 960.000 – Tendenz steigend.