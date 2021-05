So war der April 2021 in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale) – Der April 2021 war in Sachsen-Anhalt deutlich kälter als gewöhnlich. Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag informierte, wurden durchschnittlich nur 6,0 Grad gemessen. Das langjährige Mittel liegt bei 7,8 Grad. Der April war damit so kalt wie zuletzt 1977. Nur in Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern war es noch ein bisschen frischer.

„Auch in Zeiten der Erderwärmung ist ein deutlich zu kühler Monat zwar seltener, aber immer möglich. Dieser April ändert nichts am Trend. Seit Aufzeichnungsbeginn 1881 hat sich die Monatsmitteltemperatur im April in Deutschland um knapp zwei Grad erhöht“, ordnet Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes, die Zahlen ein.

Wetter in Sachsen-Anhalt: April war sehr sonnig - und viel zu trocken

Zwar war der April in Sachsen-Anhalt kühler als gewöhnlich, schlecht war das Wetter oft trotzdem nicht. Denn die Zahl der Sonnenstunden lag mit 165 deutlich über dem Durchschnitt. Zudem regnete es selten. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt fehlt auch in diesem Jahr etwa ein Viertel der normalen Regenmenge.

Bedeutende Wetterextreme gab es im April in Sachsen-Anhalt nicht: Die besonders warmen, kalten, zu trockenen oder besonders nassen Orte lagen allesamt in anderen Bundesländern. So lagen die Orte mit besonders viel Regen allesamt in Bayern, die kältesten Orte allesamt in Sachsen. Dort gab es auch den wenigsten Sonnenschein. In Lichtenhain-Mittelndorf im Dreiländereck zu Polen und Tschechien wurden nur 125 Sonnenstunden gemessen. (mz/slo)