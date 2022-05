So viele freie Stellen wie noch nie: 23.000 Jobs in Sachsen-Anhalt unbesetzt

Der Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt hat ein Rekordausmaß erreicht. Im Land gibt es so viele freie Jobs wie nie zuvor. Das sind gute Nachrichten für Arbeitnehmer, Firmen geraten jedoch unter Druck.

Allein in der Industrie in Sachsen-Anhalt fehlen derzeit rund 3.240 Mitarbeiter.

Halle/MZ - Der Fachkräftemangel spitzt sich zu: In Sachsen-Anhalt hat es noch nie so viele offene Stellen gegeben wie in diesem Frühjahr. Nach Angaben der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit waren im März 23.000 Jobs im Land unbesetzt. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Erhebung nach der Wiedervereinigung. Für 93 Prozent der Stellen werde zudem sofort eine Fachkraft gesucht, teilte die Arbeitsagentur auf MZ-Anfrage mit.