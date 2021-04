So sonnig wird das Wetter am Wochenende

Weiße Blüten hängen in einer Obstplantage an einem Birnenbaum.

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende überwiegend sonnig. Der Freitag startet zunächst jedoch noch etwas bewölkt, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad bleibt es aber weitgehend trocken. In der Altmark kann es bis zu 14 Grad g

eben. Die Nacht zu Samstag wird dann frostig mit Tiefstwerten zwischen einem und zwei Grad. Am Samstag tagsüber „versucht sich dann die Sonne durchzukämpfen“, sagte die DWD-Sprecherin. Während es im Süden etwas sonniger wird, gibt es Richtung Norden noch ein paar Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad.

Nach einer frostigen Nacht ist am Sonntag tagsüber wieder mit Sonne und ähnlichen Temperaturen wie am Samstag zu rechnen. Es bleibt größtenteils trocken. Nur entlang der Altmark kann es vereinzelt Regentropfen geben.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt: Vier-Tage-Vorhersage des DWD

Freitagmittag (23.04.2021) oft wolkig oder stark bewölkt, am Nachmittag zunehmend freundlich, niederschlagsfrei. Maxima zwischen 11 und 14, im Harz zwischen 7 und 11 Grad. Mäßiger, teils stark böiger Nordwestwind. In der Nacht zum Samstag teils dicht, teils aber auch gering bewölkt, örtlich Nebelbildung, kein Niederschlag. Tiefstwerte zwischen 2 und -1 Grad, im Harz bis -3 Grad. Schwacher westlicher Wind.

Am Samstag (24.04.) stark bewölkt bis bedeckt und niederschlagsfrei. Tageshöchsttemperatur 10 bis 12, im Harz 6 bis 10 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Sonntag im Nachtverlauf von Norden her deutlicher Bewölkungsrückgang und am Morgen dann meist klar. Temperaturrückgang auf 2 bis -2 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest.

Am Sonntag in der ersten Tageshälfte sonnig, im weiteren Verlauf von Norden her aufziehende Quellwolken, niederschlagsfrei. Tageshöchsttemperatur 11 bis 13, im Harz 8 bis 11 Grad. Schwacher Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Montag wechselnd bewölkt, kein Niederschlag. Temperaturrückgang auf 2 bis -2, bodennah bis -5 Grad. Schwachwindig.

Am Montag Durchzug zahlreicher Quellwolken, dazwischen sonnige Abschnitte, abends auflösende Bewölkung, niederschlagsfrei. Maxima zwischen 11 und 13, im Harz zwischen 6 und 11 Grad. Schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Dienstag Bewölkungsverdichtung, kein Niederschlag. Tiefstwerte zwischen 2 und -2 Grad. Schwacher Ostwind. (mz/dpa)