In welchem Landkreis reagiert Sachsen-Anhalts Polizei am schnellsten auf 110-Notrufe? Und wo am langsamsten? Neue Daten zeigen, wie groß die regionalen Unterschiede sind.

So schnell ist die Polizei in Ihrem Landkreis - und so groß sind die Unterschiede im Land

Magdeburg/MZ - Für Menschen in Not kann jede Sekunde zählen: Ob Autounfall, Raubstraftat oder Wohnungseinbruch – im Ernstfall wählen Betroffene die Notrufnummer 110. Wie schnell die Polizei tatsächlich vor Ort ist, ist zwar von Fall zu Fall zu unterschiedlich. Neue Zahlen zeigen aber, dass es in einigen Landkreisen Sachsen-Anhalts deutlich schneller gehen kann als in anderen. Brauchte die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel 2023 im Schnitt gut 20 Minuten zum Einsatzort, war es im Saalekreis mehr als eine halbe Stunde.