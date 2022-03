Pressekonferenz im Live-Stream: So reagiert Sachsen-Anhalt auf die Ukraine-Flüchtlinge

Der russische Angriff auf die Ukraine geht unvermindert weiter und immer mehr Menschen fliehen in Richtung Deutschland. Am Dienstag wil die Landesregierung erklären, wie sie sich darauf vorbereitet. Hier können Sie die Pressekonferenz live verfolgen.

Neben Lydia Hüskens (FPD), Ministerin für Infrastruktur und Digitales, wird auch die Ministerin für Inneres und Sport an der Pressekonferenz teilnehmen.

Magdeburg/DUR/it - In der Pressekonferenz sprechen Lydia Hüskens (FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitales, und Tamara Zieschang, Ministerin für Inneres und Sport, unter anderem über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie den Umgang mit Schutzsuchenden in Sachsen-Anhalt.

Die Konferenz wird online auf dem Youtube-Kanal des Landes übertragen. Beginn ist voraussichtlich 14 Uhr.