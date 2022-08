So reagiert Sachsen-Anhalt auf das Corona-Regelpaket für den Herbst

Magdeburg/MZ/dpa - Es könnte ein Corona-Herbst mit rasant steigenden Ansteckungszahlen werden - diese Sorge gibt es schon lange in der Politik. Nun liegt der Plan vor, mit dem die Bundesregierung das Virus nach dem Sommer eindämmen will: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) stellten am Mittwoch ihren lange erwarteten Gesetzentwurf vor. Er muss noch von Kabinett und Bundestag gebilligt werden. Dies sind die zentralen Punkte.