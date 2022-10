So öffnen Ethnologen aus Halle die Türen zu anderen Welten

Ob Digitalisierung in Indien oder Obdachlosigkeit in Leipzig: Für ihre Studien wagen Max-Planck-Forscher einen kompletten Perspektivwechsel. Was das genau bedeutet.

Halle/MZ - Manchmal meinen wir, etwas zu kennen - und liegen gründlich daneben. Beim Thema Indien etwa denkt so mancher wohl zuerst an Menschenmassen, bunte Gewänder und heilige Kühe, an Tradition statt Moderne. Dabei fährt das Land auf der Datenautobahn längst auf der Überholspur, Behördengänge erledigt man online per Fingerabdruck sogar im Kiosk um die Ecke.