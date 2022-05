Ansturm beim Verkauf des Neun-Euro-Tickets in Sachsen-Anhalt

Halle - Zu den häufigsten Posts im sozialen Netzwerk Twitter zählten am Montag Screenshots von Fehlermeldungen auf der Website der Deutschen Bahn: Wegen des Ansturms auf das Neun-Euro-Ticket brach das Online-Buchungssystem zeitweise zusammen. Allein die Bahn setzte am Montag, dem ersten Vorverkaufstag, bis zum Mittag 200.000 Exemplare des rabattierten Nahverkehrstickets ab. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund im Großraum Halle/Leipzig meldete, der Vorverkaufsstart sei „verbundweit gut angelaufen“, nannte aber keine Zahlen. An Verkaufsstellen der städtischen Verkehrsbetriebe Havag in Halle bildeten sich immer wieder Schlangen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<