Lkw im Fokus So jagt Sachsen-Anhalts Autobahnpolizei Verkehrssünder per Drohne

Sachsen-Anhalts Autobahnpolizei will per Drohne für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen: Ein 32.000-Euro-Flugroboter soll ab sofort mehr Verstöße aufdecken. Wird die Polizeidrohne an der Autobahn nun zur Regel?